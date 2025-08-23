La mappatura dei nei dal medico di famiglia, la proposta della Fimmg della Campania

I medici di famiglia della Campania chiedono mezzi e formazione per poter eseguire la mappatura dei nei. Non si tratta di sostituire i dermatologi, ma di sostenerli. E’ quanto sostiene la Fimmg, federazione di categoria. “Anche grazie a sistemi di intelligenza artificiale, i medici di famiglia possono costituire una prima linea importante per la prevenzione del melanoma”.
Secondo la Fimmg, i medici di famiglia “possono e devono giocare un ruolo determinante nel realizzare esami diagnostici di I livello, migliorando così l’assistenza ai cittadini, la sostenibilità del sistema sanitario pubblico e riducendo le liste d’attesa”. “Il nuovo nomenclatore nazionale non ha eliminato l’esame della mappatura dei nei – spiega il segretario regionale vicario della Campania, Luigi Sparano – bensì lo ha ricondotto nell’ambito della prima visita dermatologica, rendendolo quindi parte integrante di un percorso più completo e strutturato rispetto al passato.
Un passo avanti importante, che tuttavia sollecita una riflessione: perché non dotare di dermatoscopio gli studi dei medici di famiglia, consentendo un primo screening dei pazienti.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.