La lezione di Aldo Moro. L’attualità del suo pensiero. Ne parliamo con l’autore del libro Aldo Moro. Le idee, il metodo, l’eredità, Tino Iannuzzi.
Aldo Moro. Le idee, il metodo, l’eredità. Un libro scritto a quattro mani dall’avvocato cassazionista Alberto Losacco, e dall’avvocato amministrativista e cassazionista salernitano, Tino Iannuzzi, Deputato per quattro legislature, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera. Dirigente nazionale per le Infrastrutture della Margherita, primo segretario regionale in Campania del PD e componente della Direzione nazionale, oltre che prof. alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno e alla Scuola Superiore dell’Avvocatura. Aldo Moro, figura centrale della storia repubblicana, attraversò da protagonista le grandi stagioni politiche italiane: costituente rigoroso e determinante, cattolico democratico, leader della DC, meridionalista lucido e statista di respiro internazionale. Guidato da una profonda ispirazione cristiana, vissuta nel rispetto della laicità, e da una raffinata cultura giuridica e filosofica, Moro univa ascolto, mediazione e straordinaria capacità di leggere in profondità la realtà. Artefice del centro-sinistra e poi della solidarietà nazionale, lavorò coerentemente sempre per allargare l’area democratica nel governo del Paese, consapevole della fragilità del sistema italiano. Fedele all’Europa, all’Alleanza atlantica e all’apertura verso Mediterraneo e Paesi emergenti, concepiva la mediazione come strumento di progresso e coesione. La sua lezione, oggi più che mai, offre un metodo: politica come comunità, responsabilità, umanità e ricerca di sintesi alte. Ecco l’ìntervista in diretta
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Iannuzzi su Aldo Moro
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