La Fondazione Morra di Napoli scommette su Caggiano. Il commento del sindaco Modesto Lamattina

Caggiano in attesa del trasferimento di parte della collezione Morra.
Un regalo straordinario. E’ il gesto di uno dei più grandi intellettuali e promotori della contemporaneità nelle arti, Beppe Morra, che ha deciso che il grande patrimonio della Fondazione Morra si trasferirà a Caggiano.
In verità già da qualche tempo Beppe Morra e la Fon dazione avevano deciso di investire nel borgo di Caggiano di riattivare il borgo di Caggiano con mostre ed iniziative culturali. Una comunità ora in attesa che vi si trasferisca almeno parte della sua collezione per avviare un nuovo progetto innovativo. La Fondazione Morra, con sede Napoli, non è nuova alla realizzazione di progetti, anche ambiziosi, volti allo sviluppo e alla rivitalizzazione di contesti ambientali, cittadini e territoriali, attraverso l’uso civico dell’arte contemporanea. Noi ne abbiamo parlato con il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina
Ascolta
Lamattina su Fondazione Morra
