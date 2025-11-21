La Festa degli Alberi compie 30 anni, tante le iniziative con le scuole salernitane. Il punto con Francesca Ferro (Legambiente)

Si celebra oggi 21 novembre la Giornata Nazionale degli Alberi. Tante le iniziative che coinvolgono soprattutto le scuole per spiegare che gli alberi sono elementi fondamentali dell’ecosistema e, in modo particolare nelle città, contribuiscono significativamente a contrastare l’inquinamento ambientale e a migliorare la qualità della nostra vita.
Con questo obiettivo Legambiente, fino a domenica, festeggia il trentennale della Festa degli Alberi, storica campagna dedicata alla messa a dimora di piante e arbusti.
Secondo i dati dell’ultimo rapporto Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente che elabora i dati Istat nei cinque capoluoghi di provincia campani, per la quantità di verde urbano fruibile accettabile rispetto agli standard urbanistici che prevedono almeno 9 metri quadrati per abitante, Salerno è penultima con 10 mq/ab.
Tutti i cinque capoluoghi di provincia campani, sono al di sotto della media nazionale di 24 alberi ogni 100 abitanti, a dimostrazione nel 2024 di una presenza di verde urbano ancora insufficiente: Salerno ne ha 15. Ospite oggi in diretta per parlarne il direttore di Legambiente Campania, Francesca Ferro.
