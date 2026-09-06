La fashion designer salernitana Teresa Scognamiglio a Londra crea abiti artigianali d’alta moda. Le sue opere anche per il Cinema

Dopo la pausa di agosto, questa settimana, riprendiamo il viaggio virtuale tra i Salernitani nel mondo, un appuntamento che quest’anno compie ben 18 anni di vita. Abbiamo iniziato con i primi collegamenti all’estero nel 2008.
In questa puntata di settembre ci siamo collegati con la fashion designer e imprenditrice Teresa Scognamiglio, originaria di Salerno, che a Londra nel 2020 ha fondato l’atelier di alta moda “Teresa Si” di cui è direttrice. Laureata in Design Moda a Urbino, ha viaggiato e collaborato con famosi marchi di alta moda.
Con lei abbiamo parlato delle sue ultime creazioni che vestono anche noti personaggi che decidono di sposarsi spesso in Italia. Gli abiti di “Teresa Si” sono vere opere d’arte da indossare che nascono dalla collaborazione di persone provenienti da tutto il mondo.
Ci ha parlato anche della grande soddisfazione di aver ricevuto in Campidoglio a Roma, il premio Valori e Talenti del Made in Italy nel mondo. Ci ha anche anticipato di aver ottenuto l’incarico di creare abiti per il mondo del cinema.
Ascolta
Teresa Scognamiglio da Londra
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
Guarda la video intervista
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