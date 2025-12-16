La doppia faccia della Movida a Salerno, le risse nonostante la stretta contro la cafoneria. Il punto con Tommaso Siani

Nonostante la stretta con una serie di provvedimenti contro la Movida molesta e la cafoneria nel centro di Salerno continuano a verificarsi risse violente come accaduto nell’ultimo weekend alla Rotonda.
È la doppia faccia di ciò che resta della Movida a Salerno: mentre il Comune dà il via a una task force per mantenere una certa sobrietà nelle aree più frequentate del by-night, proseguono le risse e le violenze che vedono sempre più spesso protagonisti dei giovanissimi.
Un quadro della situazione chiaro che emerge dai recentissimi accadimenti: il sindaco Vincenzo Napoli, infatti, ha firmato un’ordinanza con cui ha stoppato le attività musicali di un locale del centro storico proprio nelle ore in cui la polizia è dovuta intervenire in piazza Flavio Gioia per sedare una maxi rissa fra due gruppi di ragazzi. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
