La Diocesi di Teggiano-Policastro pronta ad accogliere le Parrocchie di Caggiano, Auletta e Salvitelle. Mons. De Luca spiega le ragioni

Si amplia la competenza della Diocesi di Teggiano-Policastro che d’intesa con l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno accoglierà nella sua area anche le parrocchie di Auletta, Caggiano e Salvitelle.
Un’intesa è stata raggiunta tra l’arcivescovo Andrea Bellandi e il vescovo Antonio De Luca.
Si attende il parere della Santa Sede. Intanto il 14 aprile sarà esaminata dal Consiglio presbiterale della Diocesi di Teggiano-Policastro e il 15 aprile dal Consiglio dell’Arcidiocesi di Salerno, ma il parere dell’organismo non è vincolante bensì consultivo.
Per comprendere le ragioni della cessione delle tre parrocchie e di come si procederà, questa mattina, è intervenuto in diretta il vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca.
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Mons. De Luca su inclusione di tre nuove parrocchie
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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