La Diocesi di Teggiano-Policastro pronta ad accogliere le Parrocchie di Caggiano, Auletta e Salvitelle. Mons. De Luca spiega le ragioni

09/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Si amplia la competenza della Diocesi di Teggiano-Policastro che d’intesa con l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno accoglierà nella sua area anche le parrocchie di Auletta, Caggiano e Salvitelle.

Un’intesa è stata raggiunta tra l’arcivescovo Andrea Bellandi e il vescovo Antonio De Luca.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Si attende il parere della Santa Sede. Intanto il 14 aprile sarà esaminata dal Consiglio presbiterale della Diocesi di Teggiano-Policastro e il 15 aprile dal Consiglio dell’Arcidiocesi di Salerno, ma il parere dell’organismo non è vincolante bensì consultivo.

Per comprendere le ragioni della cessione delle tre parrocchie e di come si procederà, questa mattina, è intervenuto in diretta il vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca.
Ascolta
Mons. De Luca su inclusione di tre nuove parrocchie
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento