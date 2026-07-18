La cultura salverà i piccoli borghi. A Radio Alfa Massimiliano Gallo

La cultura, il teatro, per trasformare un piccolo borgo cilentano in un grande palcoscenico a cielo aperto.
Ieri sera l’attore e regista napoletano Massimiliano Gallo è stato protagonista del Festival dell’Accoglienza a Sanza (SA). Il noto attore partenopeo ha preso parte alla rassegna per celebrare l’arte e la socialità, arricchendo un’estate ricca di impegni che lo vede protagonista anche nella regia e in tv con la serie Malinconico. Noi lo abbiamo incontrato
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Gallo su cultura
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