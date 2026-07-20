La Corte dei Conti della Campania respinge richiesta risarcimento nei confronti dell’ente autonomo Giffoni Experience

20/07/2026 Attualità Nessun commento
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La Corte dei Conti della Campania ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata dalla Procura nei confronti dell’Ente Autonomo Giffoni Experience e di quattro suoi esponenti. I giudici hanno inoltre condannato la Procura al pagamento delle spese legali sostenute. L’azione riguardava un presunto danno erariale di circa 470 mila euro, legato alla gestione del servizio di trasporto degli ospiti e dei giurati del festival nel periodo compreso tra il 2016 e il 2022. Secondo la sentenza, la domanda è risultata del tutto infondata.

La Corte ha evidenziato che il contratto con la cooperativa incaricata prevedeva un corrispettivo forfettario, rendendo irrilevante la provenienza dei mezzi utilizzati. I giudici hanno inoltre accertato che il servizio è stato regolarmente svolto, che tutte le spese sono state correttamente rendicontate e che la quantificazione del presunto danno erariale non è stata ritenuta attendibile.

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