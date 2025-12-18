La Comunità Montana Vallo di Diano compie 50 anni. Un impegno tra sviluppo e prospettive future

La Comunità montana Vallo di Diano compie cinquant’anni e celebra insieme a istituzioni, cittadini e rappresentanti del territorio questo importante traguardo.
L’appuntamento oggi presso la sede dell’Ente in Via Vascella a Padula. La giornata, dal titolo “Mezzo Secolo di Impegno, Sviluppo e Prospettive per il Territorio”, prevede momenti istituzionali, riflessioni sul futuro e celebrazioni.
La mattinata si è aperta con i saluti del presidente, Vittorio Esposito. Il dibattito si è concentrato poi sul tema “La Comunità Montana Vallo di Diano, mezzo secolo di storia: quale futuro per le Comunità Montane?”
Un’occasione anche per presentare le esperienze e le sfide delle Comunità Montane limitrofe, con i contributi dei Presidenti delle Comunità Montane della Provincia di Salerno. Nel corso del pomeriggio la presentazione ufficiale del Bando di Concorso di idee dedicato agli alunni degli Istituti di Istruzione Secondaria del territorio, alla presenza dei dirigenti scolastici.
Alle 17, la Cerimonia Ufficiale del Cinquantesimo Anniversario, momento clou della celebrazione. Durante l’evento, la presentazione dell’Albo dei Presidenti dell’Ente e la premiazione degli Ex Presidenti della Comunità Montana con la consegna di una targa commemorativa ai Sindaci dei 15 Comuni che compongono il comprensorio. La giornata prevede la conclusione alle 18:30 con un Gran Finale con padre Antonio De Luca, vescovo della Diocesi Teggiano-Policastro, le autorità civili e religiose, gli ex dirigenti e i dipendenti dell’Ente.
