La comunita’ di Pollica a New York, entra tra gli “Eroi del Cibo”. A Radio Alfa il sindaco, Stefano Pisani

La comunita’ di Pollica entra tra gli “Eroi del Cibo”.
L’annuncio e’ arrivato a New York dove in questi giorni la cittadina del Cilento e la Dieta Mediterranea sono al centro di appuntamenti legati alla settimana ad alto livello dell’Assemblea Generale dell’Onu. Ha annunciato il riconoscimento in vista della prossima Giornata Mondiale dell’Alimentazione il vicedirettore della Fao Maurizio Martina durante la conferenza Food for Health – Food for Earth organizzata alla New York University dal Future Food Institute. Il tributo della Fao arriva in un anno storico per la Dieta Mediterranea che si prepara alla prima osservanza della Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea il prossimo 16 novembre in cui Pollica sara’ in prima fila. Pollica e’ dove Ancel e Margaret Keys, gli americani pionieri della Dieta Mediterranea, trascorsero lunghi periodi della loro vita e dei loro studi, A essere riconosciuta dalla Fao è ora Pollica nel suo insieme: pescatori, agricoltori, cuochi, artigiani, famiglie, bambini, ricercatori e istituzioni che, attraverso gesti quotidiani, conoscenze e tradizioni tramandate nel tempo, continuano a custodire, praticare e rendere vivo il patrimonio della Dieta Mediterranea non solo come modello alimentare, ma come sistema vivente, capace di tenere insieme cibo e salute, biodiversità e territorio, cultura e conoscenza, relazioni umane e senso di appartenenza. Ecco la soddisfazione del Sindaco, Stefano Pisani, in diretat su Radio Alfa
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Pisani su cibo
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