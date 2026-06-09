La Cisl Campania lancia una petizione per ottenere la riduzione dell’addizionale regionale Irpef. Le ragioni da Marilina Cortazzi

La Cisl Salerno scende in campo a sostegno della petizione popolare promossa dalla Cisl regionale, per ottenere una riduzione significativa dell’addizionale regionale Irpef, tra le più elevate d’Italia, è a oltre il 2%.
L’obiettivo è un taglio complessivo da 150 milioni di euro della pressione fiscale che grava su lavoratori dipendenti e pensionati, con l’intento di restituire risorse alle famiglie e sostenere la crescita economica del territorio. Una scelta di politica economica, non solo fiscale. La proposta parte dalla constatazione che il costo della vita continua a incidere pesantemente sui bilanci familiari campani.
“La riduzione dell’addizionale Irpef regionale non è soltanto una questione fiscale, ma una scelta di politica economica che può incidere concretamente sul futuro della Campania”, dichiara Marilina Cortazzi, segretaria generale della Cisl Salerno che questa mattina è intervenuta in diretta. In attesa dell’allestimento di gazebo nelle piazze a partire dal 25 giugno intanto il sindaco invita a firmare online al seguente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3cb9d09FzeXjDrtwk9QEowhKMl-PSatSHGAkFxy3UX6dQSg/viewform
Ascolta
Marilina Cortazzi su riduzione addizionale Irpef
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.