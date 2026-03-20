La Cilentana ma non solo, troppi disagi per automobilisti e per il turismo. La denuncia di Raffaele Esposito, Confesercenti

La Cilentana continua a creare disagi agli automobilisti ed al turismo.
Nuovi disagi alla circolazione lungo la Cilentana. L’Anas ha disposto la chiusura totale al traffico di un tratto della strada statale 18 Var, nel territorio di Montano Antilia, a causa di un cedimento del piano viabile che ha reso impossibile garantire condizioni minime di sicurezza.
Un piano straordinario di accelerazione dei lavori, la pubblicazione del cronoprogramma degli interventi, ma anche l’adozione di soluzioni temporanee che possano ridurre code e disagi e un tavolo permanente con istituzioni, enti gestori e associazioni di categoria. Lo chiede con forza Confesercenti Provinciale di Salerno. “Il Cilento merita rispetto, attenzione e infrastrutture all’altezza della sua vocazione turistica e del valore delle sue comunità” afferma il Presidente di Confesercenti Provinciale di Salerno, Raffaele Esposito.
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Esposito su cilentana
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