La ceramica di Vietri sul Mare tra i cinque prodotti ammessi alla fase europea per l’Indicazione geografica protetta. L’intervista alla CNA

05/08/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

La ceramica vietrese è tra i primi cinque prodotti artigianali italiani ammessi alla fase europea per l’Indicazione geografica protetta.

L’Ufficio italiano brevetti e marchi del ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le prime cinque decisioni favorevoli nell’ambito della procedura nazionale di registrazione delle Igp per i prodotti artigianali e industriali e, tra queste eccellenze, figura anche la ceramica di Vietri sul Mare, oltre al vetro di Murano, al merletto di Burano, al corallo di Torre del Greco e al cammeo di Torre del Greco. Le decisioni adottate oggi saranno ora trasmesse all’Euipo (European Union Intellectual Property Office), che proseguirà l’iter di esame a livello europeo, aprendo la strada al riconoscimento ufficiale dell’identità territoriale e produttiva di queste lavorazioni storiche italiane.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Quello della ceramica vietrese rappresenta un risultato di grande valore per il territorio salernitano e per il comparto artigiano vietrese, sostenuto con determinazione dalla Cna Salerno che, negli ultimi mesi, ha guidato il percorso di candidatura, promuovendo un modello di tutela basato su formazione, qualita’ e valorizzazione del territorio, in sinergia con i ceramisti locali e le istituzioni.

Abbiamo contattato la notizia con Simona Paolillo, direttrice CNA Salerno
Ascolta
Paolillo su ceramica vietrese
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

Lascia un Commento