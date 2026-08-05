La ceramica di Vietri sul Mare tra i cinque prodotti ammessi alla fase europea per l’Indicazione geografica protetta. L’intervista alla CNA

La ceramica vietrese è tra i primi cinque prodotti artigianali italiani ammessi alla fase europea per l’Indicazione geografica protetta.
L’Ufficio italiano brevetti e marchi del ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le prime cinque decisioni favorevoli nell’ambito della procedura nazionale di registrazione delle Igp per i prodotti artigianali e industriali e, tra queste eccellenze, figura anche la ceramica di Vietri sul Mare, oltre al vetro di Murano, al merletto di Burano, al corallo di Torre del Greco e al cammeo di Torre del Greco. Le decisioni adottate oggi saranno ora trasmesse all’Euipo (European Union Intellectual Property Office), che proseguirà l’iter di esame a livello europeo, aprendo la strada al riconoscimento ufficiale dell’identità territoriale e produttiva di queste lavorazioni storiche italiane.
Quello della ceramica vietrese rappresenta un risultato di grande valore per il territorio salernitano e per il comparto artigiano vietrese, sostenuto con determinazione dalla Cna Salerno che, negli ultimi mesi, ha guidato il percorso di candidatura, promuovendo un modello di tutela basato su formazione, qualita’ e valorizzazione del territorio, in sinergia con i ceramisti locali e le istituzioni.
Abbiamo contattato la notizia con Simona Paolillo, direttrice CNA Salerno
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Paolillo su ceramica vietrese
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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