La Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro ringrazia la BCC Magna Grecia per una generosa donazione

24/12/2025
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

In occasione del Santo Natale, la Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro esprime, in una nota, un profondo ringraziamento alla Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia per una generosa donazione. Il contributo ricevuto sarà destinato all’acquisto di generi alimentari per le famiglie bisognose della Diocesi, “un gesto che rappresenta un vero e proprio atto di solidarietà in un periodo dell’anno in cui il calore umano e la condivisione diventano ancora più significativi”. 

“La generosità della Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia non solo sostiene le nostre iniziative, ma – dichiara il direttore don Martino De Pasquale – offre anche un sostegno concreto a coloro che si trovano in difficoltà, contribuendo a garantire che ogni famiglia possa vivere il Natale con dignità e serenità. La Caritas Diocesana si impegna a utilizzare queste risorse in modo responsabile e trasparente, assicurando che ogni euro venga impiegato per portare conforto e aiuto a chi ne ha più bisogno nel nostro territorio. Insieme, possiamo continuare a costruire una comunità più solidale e inclusiva. Con i migliori auguri di un sereno e gioioso Natale”.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia
