La Campania voterà il 23-24 novembre. Esiste un rischio astensione? Il punto con il prof. Carmine Pinto

La Campania voterà il 23-24 novembre 2025 per eleggere presidente e Consiglio regionale.
La corsa è centrata sul duello tra Roberto Fico (Campo largo centrosinistra-M5S) ed Edmondo Cirielli (centrodestra unito), con in campo anche Giuliano Granato, Nicola Campanile, Stefano Bandecchi e Carlo Arnese. Come finirà è tutto da vedere. Tuttavia, così come per altre consultazioni elettorali recenti, anche per la Campania i livelli di partecipazione potranno fare la differenza. Esiste infatti, lo dicono gli analisti, il rischio di un’affluenza ben sotto il 50%, variabile che può ridefinire i margini nella volata finale. Ne abbiamo discusso con il prof. Carmine Pinto, professore ordinario all’Università degli Studi di Salerno di Storia Contemporanea
