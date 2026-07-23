La Campania migliora nelle liste d’attesa, risultato incoraggiante ma tanto ancora da fare secondo Andrea Pastore (FP Cisl-Sa)

23/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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La Campania è tra le quattro regioni italiane che sul fronte degli esami diagnostici garantisce il rispetto dei tempi in oltre il 90% dei casi. Insieme alla Campania le altre regioni virtuose sono Veneto, Basilicata e Marche. Dopo anni di incertezza, sono finalmente disponibili i primi dati reali sulle liste d’attesa in Italia.

Agenas, Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali, ha diffuso i dati del primo bollettino sull’andamento del fenomeno, frutto dell’analisi dei dati raccolti per il monitoraggio delle liste di attesa.

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Nei primi sei mesi dell’anno in corso, la Campania con l’84,5% di rispetto dei tempi massimi di garanzia si colloca al settimo posto complessivo.  Il Bollettino di Agenas analizza le prenotazioni erogate dalle Aziende sanitarie per le 14 prime visite specialistiche e i 22 esami diagnostici, valutando il rispetto dei tempi massimi di erogazione per tutte le classi di priorità.

Il sindacato incassa il positivo e incoraggiante risultato ma secondo la Funzione Pubblica Cisl Salerno bisogna continuare su questa strada e fare meglio. Ne abbiamo parlato in diretta con il segretario generale Andrea Pastore. 

Ascolta
Andrea Pastore su liste attesa e dati Agenas)
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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