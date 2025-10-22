La Campania in cima alla classifica delle regioni per la rete delle cure di emergenza

La Campania è in cima alla classifica delle regioni in cui migliora la rete delle cure di emergenza, quelle che, intervenendo tempestivamente, possono salvare la vita o ridurre il rischio e l’entità di danni, dopo un infarto, un ictus o un trauma.
Emerge dalla quarta Indagine Nazionale sullo stato di attuazione delle Reti Tempo-dipendenti realizzata da Agenas, che analizza le prestazioni di quattro reti ‘tempo-dipendenti’: quella cardiologica, quella dell’ictus, quella del trauma e quella dell’emergenza-urgenza.
La Campania ha ottime performance nel caso della rete cardiologica, dove raggiunge il punteggio massimo di 1 (su una scala da 0 a 1) insieme a Friuli-Venezia Giulia e Lazio, nel caso della rete dell’ictus, dove ottiene pieni voti insieme a Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche e Veneto. La Campania inoltre guida insieme alle Marche guida la classifica della rete trauma; al top anche per la rete dell’Emergenza-Urgenza insieme a Liguria e Marche.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.