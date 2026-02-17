La buona sanità dall’ospedale di Pagani e dal Ruggi di Salerno

La buona sanità.
Un intervento di alta chirurgia oncologica è stato eseguito, per la prima volta, interamente con tecnologia robotica all’ospedale di Pagani. L’équipe dell’Unità di Chirurgia Generale ed Oncologica ha portato a termine con successo una asportazione chirurgica della metà del colon, utilizzando esclusivamente il sistema robotico “da Vinci” su una paziente di 75 anni affetta da una lesione preneoplastica sanguinante non trattabile per via endoscopica a causa della posizione e dell’elevato rischio di perforazione intestinale. L’operazione è stata condotta tramite console robotica di ultima generazione, che consente una visione tridimensionale ad alta definizione e movimenti di estrema precisione, superiori a quelli della laparoscopia tradizionale. Grazie a questa tecnologia, il chirurgo ha potuto operare con particolare delicatezza su vasi sanguigni e strutture linfonodali, oltre a eseguire suture intracorporee con elevata accuratezza. Il decorso post-operatorio è stato rapido: la paziente si è alzata già dopo 12 ore dall’intervento, ha ripreso l’assunzione di liquidi per via orale e non ha accusato particolari dolori. È stata dimessa già il quarto giorno. L’introduzione della piattaforma robotica apre nuove prospettive per il trattamento anche di altre neoplasie dell’apparato digerente all’interno dell’Asl Salerno.
Altra notizia di buona sanità arriva invece dal Ruggi di Salerno dove l’equipe dell’Unità di Clinica Neurochirurgica ha eseguito con successo un complesso intervento per asportare un rarissimo tumore della base cranica, il cosiddetto neurinoma dell’acustico, ad un paziente 60enne residente a Sanza. La patologia può evolvere fino alla perdita dell’udito, alla compromissione del nervo facciale e, nei casi più gravi, a conseguenze letali. Il tumore è stato individuato in una sede delicata. L’intervento è stato eseguito da un’equipe multidisciplinare con tecnologie all’avanguardia. Il paziente è tornato a casa dopo soli quattro giorni di degenza.
