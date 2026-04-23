La Bcc Monte Pruno insieme ad altri partner sostiene la partecipazione dei bambini di Atena Lucana al Salone del Libro a Torino

Le docenti e gli alunni delle classi seconda e quarta della Scuola Primaria di Atena Lucana hanno organizzato un momento speciale di incontro e condivisione, alla presenza della Dirigente Scolastica Antonella Vairo e dei partner del progetto educativo e culturale, per accogliere lo scrittore Daniele Movarelli.
Le classi hanno aderito all’iniziativa “Adotta uno scrittore”, promossa dal Salone Internazionale del Libro di Torino, venendo selezionate in rappresentanza della Regione Campania per vivere un’esperienza unica e formativa.
Nell’ambito del progetto, gli alunni hanno avuto il privilegio di incontrare, per l’appunto, lo scrittore Daniele Movarelli, ospite dell’Istituto nei giorni 21, 22 e 23 aprile 2026.
Durante queste giornate, i bambini hanno dialogato con l’autore per approfondire il tema centrale del suo libro “All’avventura”, un racconto che invita a riflettere sul valore dell’inaspettato e sulla capacità di stupirsi anche delle piccole cose quotidiane.
L’esperienza culminerà il 18 maggio 2026, quando gli alunni parteciperanno al Salone Internazionale del Libro di Torino, condividendo il loro percorso con coetanei provenienti da tutta Italia.
Tutto ciò è reso possibile grazie al prezioso contributo del Comune di Atena Lucana rappresentata dal Sindaco Luigi Vertucci, della Banca Monte Pruno rappresenta dal Direttore Generale Cono Federico, della Insieme Soc. Coop. Sociale Onlus con la Presidente Alessia Monzillo e della Forti srl con il suo legale rappresentante Pierpaolo Tierno.
Un’azione di mutualità che vede impegnata la Banca insieme ad altri partner per dare occasioni ai giovani alunni di Atena Lucana e farli appassionare al mondo della lettura.
“Una bellissima iniziativa- ha dichiarato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico- che consentirà agli alunni di visitare il Salone del libro di Torino ed essere protagonisti di un’esperienza che ricorderanno per sempre. Siamo particolarmente felici di poter dare il nostro supporto e realizzare il sogno di questi bambini insieme alla Scuola, al Comune di Atena ed agli altri partner, che ringraziamo per la collaborazione e la sensibilità”.
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