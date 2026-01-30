La battaglia di Nicolò, il ragazzo autistico di Salerno, raccontata dalla mamma, Annarita Ruggiero

Torniamo a parlare di Nicolò, il ragazzo autistico che sbatte contro il “Muro di Gomma”. A Radio Alfa la mamma, la signora Annarita Ruggiero.
Annarita Ruggiero che è caregiver e tecnico specialistico, annuncia: «Tempo scaduto, depositato il ricorso». La vicenda, che ha dato vita alla mobilitazione con l’hashtag #iostoconnicolo, ha generato una catena solidale sostenuta da stampa, tv, associazioni, mondo politico e istituzioni, ma ogni ulteriore giorno di attesa viene vissuto come una sconfitta sociale per diritti negati. Il caso è approdato in Commissione Politiche Sociali del Comune di Salerno, dove Presidente, e consiglieri, su invito del Vice Presidente della Commissione, Filomeno Di Popolo. hanno ascoltato la storia di Nicolò, tredicenne con Autismo severo, già premiato nel 2022 a Procida e autore dell’opera «Siamo ali della stessa farfalla», oggi esposta a Parigi dopo aver toccato anche Sanremo.
Nonostante anni di lavoro condiviso tra famiglia e specialisti e un buon inserimento scolastico e sociale, dall’11 settembre 2025 – con un quadro che parte dal 2023 – Nicolò mostra segnali evidenti di grave malessere: crisi, disturbi del sonno, agitazione, regressione comportamentale, perdita di interesse per passioni come il calcio e i treni, fino a una marcata ansia da separazione. «Chi non segue le indicazioni specialistiche o non conosce profondamente l’Autismo di Nicolò può fare solo danni», sottolinea la mamma.
Sul piano strutturale, il PEI prevede 36 ore di sostegno, ma al momento Nicolò ne riceve soltanto 18. Senza preavviso è stato anche sostituito il docente di sostegno di ruolo, già formato a spese del servizio sanitario e della famiglia, con un nuovo insegnante percepito dal ragazzo come figura repulsiva, priva di empatia e divenuta fonte di stress. Sentiamo i dettagli di questa storia dalla voce della signora Annarita Ruggiero, oggi nostra ospite
