La Banca Monte Pruno alla Scuola Mediterranea di Economia Sociale e Civile

La Banca Monte Pruno ha preso parte alla Scuola Mediterranea di Economia Sociale e Civile organizzata da Next Economia, in collaborazione con l’Associazione Sabiria e il Consorzio Sale della Terra e con il supporto della Federazione Banche di Comunità Campania e Calabria, svoltasi il 17 e 18 gennaio presso l’Antico Granaio di Roseto Capo Spulico. In rappresentanza della Bcc sono intervenute le dipendenti Annamaria Carimando e Annunziata Di Verniere.
Si è trattato di un’importante iniziativa formativa dedicata ai temi dello sviluppo territoriale, dell’economia civile e della rigenerazione delle comunità, con particolare attenzione alle aree interne e ai contesti locali. L’evento ha rappresentato un’occasione di confronto qualificato tra mondo accademico, operatori sociali, amministratori, realtà cooperative e istituti di credito cooperativo, offrendo strumenti teorici e pratici per leggere i bisogni dei territori e costruire risposte condivise e sostenibili.
In questo contesto, la partecipazione della BCC Monte Pruno si inserisce coerentemente nel proprio ruolo di Banca di comunità, impegnata a promuovere percorsi di crescita economica e sociale fondati su inclusione, responsabilità e partecipazione. Il programma delle due giornate ha alternato momenti di approfondimento sui modelli di economia civile, welfare di comunità, cooperazione e innovazione sociale a sessioni laboratoriali e di lavoro di gruppo. Particolare valore ha assunto l’approccio metodologico adottato, che ha favorito il coinvolgimento attivo dei partecipanti e il passaggio dalla riflessione teorica alla progettazione concreta.
Elemento centrale del percorso formativo è stato il lavoro in gruppi, sviluppato attraverso metodologie partecipative come il world café. Al termine delle due giornate, ogni gruppo di lavoro ha presentato una proposta di sviluppo territoriale e comunitario, costruita a partire dall’analisi dei punti di forza, delle criticità, delle opportunità e dei rischi del contesto di riferimento, utilizzando lo strumento della SWOT analysis.
Le proposte hanno riguardato ambiti diversi – dall’economia sociale ai servizi di prossimità, dalla valorizzazione delle risorse locali alla cooperazione di comunità – evidenziando la capacità dei partecipanti di tradurre i contenuti formativi in progettualità concrete. In questo quadro, la Banca Monte Pruno ha contribuito portando all’attenzione dei partecipanti un progetto di analisi territoriale su Sant’Arsenio. L’analisi ha rappresentato un caso di studio utile per stimolare il confronto sui bisogni reali dei territori, sulle potenzialità inespresse e sulle possibili strategie di sviluppo locale, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità e delle istituzioni locali.
Un contributo che ha rafforzato il legame tra formazione, conoscenza del territorio e ruolo attivo della Banca nello sviluppo locale. La partecipazione alla Scuola Mediterranea di Economia Sociale e Civile conferma l’impegno dell’istituto di credito cooperativo nel sostenere iniziative che promuovano cultura economica, progettualità condivisa e coesione sociale.
La Banca Monte Pruno continuerà a essere al fianco dei territori, promuovendo percorsi di sviluppo fondati sui valori del credito cooperativo e sull’idea che la crescita economica debba andare di pari passo con il benessere delle persone e delle comunità.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.