La Banca Monte Pruno al Senato per un evento di grande spessore culturale e scientifico

La Banca Monte Pruno ha preso parte all’evento “Ricerca giuridica e progetto di modernizzazione delle società di persone” svoltosi ieri al Senato della Repubblica.
Il Presidente Michele Albanese, accompagnato dal Vice Presidente Antonio Ciniello, ha contribuito al confronto di grande spessore scientifico e culturale, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, su un tema centrale per il presente e il futuro dell’economia reale del Paese.
Nel corso del suo intervento, il Presidente Albanese ha sottolineato come «la ricerca giuridica, quando è autentica e non autoreferenziale, abbia il compito di leggere la realtà e accompagnare l’evoluzione dell’economia reale, senza ostacolarla. Le società di persone rappresentano una componente storica e vitale del tessuto produttivo italiano, fatto di imprese familiari, professionalità diffuse, responsabilità personale e legami profondi con i territori»
Secondo il Presidente, «parlare di modernizzazione non significa mettere in discussione questi valori, ma rafforzarli, rendendo le società di persone più adeguate alle esigenze di trasparenza, accesso al credito, continuità generazionale e sostenibilità, nel pieno rispetto dell’identità del modello italiano».
Nel corso del suo intervento, infine, Albanese ha evidenziato: «la finanza di prossimità, fondata sulla conoscenza diretta delle persone e delle famiglie imprenditoriali, rappresenta un valore competitivo e non un limite. Accompagnare questo modello verso forme più evolute di governance e di tutela significa rafforzare il legame tra economia reale e sistema finanziario, garantendo sviluppo stabile e duraturo».Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Prof.Avv Giuseppe Fauceglia, studioso di riferimento a livello nazionale sul tema delle società di persone, autore di numerosi studi e di una vasta e autorevole produzione scientifica sull’argomento.
La partecipazione della Banca Monte Pruno a un evento di così elevato profilo, ospitato in una delle sedi più prestigiose della vita istituzionale del Paese e animato da relatori provenienti dalle migliori università italiane, conferma il ruolo attivo dell’Istituto nel promuovere il dialogo tra mondo accademico, istituzioni ed economia reale, nel solco dei valori cooperativi, della responsabilità e dell’attenzione alle persone e alle comunità.
