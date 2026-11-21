La ASL Salerno promuone il “modello Salerno”.
Mercoledì 18 novembre 2026, al Senato della Repubblica, Gennaro Sosto (Direttore Generale dell’ASL Salerno e Vicepresidente di Federsanità ANCI) ha affrontato il tema dell’equità sanitaria nelle aree interne del Mezzogiorno, presentando il modello di prossimità dell’ASL Salerno.
Il direttore Sosto ha richiamato l’attenzione sulla necessità di ripensare i modelli di assistenza territoriale, individuando soluzioni concrete per superare le criticità legate alla carenza di personale sanitario e alle distanze geografiche. Tra le esperienze richiamate da Sosto, particolare attenzione è stata dedicata al modello Salerno, basato sulle Botteghe di Comunità e sugli Ambulatori Virtuali di Comunità. L’obiettivo è creare presidi sociosanitari diffusi nei piccoli borghi, capaci di avvicinare i servizi alle persone e di offrire ascolto, assistenza, monitoraggio e continuità nella presa in carico. Ne abbiamo parlato in diretta con il Direttore Generale dell’ASL Salerno, Gennaro Sosto
Sosto su sanità
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