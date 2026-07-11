Karol Potolicchio alla guida del Consiglio Direttivo Forum dei Giovani Provincia di Salerno

11/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Karol Potolicchio, 20 anni, è stato eletto alla guida del Consiglio Direttivo del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno.

Un prestigioso traguardo che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità di Acerno, comune di cui è originario e che premia l’impegno, la passione e il costante lavoro svolto insieme al Forum dei Giovani di Acerno e ai Forum presenti sul territorio provinciale. Karol Potolicchio raccoglie il testimone di Rosario Madaio.
Ascolta l’intervista a Karol Potolicchio
Potolicchio Forum Giovani
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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