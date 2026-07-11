Karol Potolicchio alla guida del Consiglio Direttivo Forum dei Giovani Provincia di Salerno

Karol Potolicchio, 20 anni, è stato eletto alla guida del Consiglio Direttivo del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno.
Un prestigioso traguardo che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità di Acerno, comune di cui è originario e che premia l’impegno, la passione e il costante lavoro svolto insieme al Forum dei Giovani di Acerno e ai Forum presenti sul territorio provinciale. Karol Potolicchio raccoglie il testimone di Rosario Madaio.
Ascolta l’intervista a Karol Potolicchio
Potolicchio Forum Giovani
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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