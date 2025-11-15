ITE, il luogo dove l’Economia diventa Futuro! All’Istituto Sacco di Sant’Arsenio un incontro con i referenti della Banca d’Italia

“ITE, il luogo dove l’Economia diventa Futuro!”
E’ questo lo slogan che ha accompagnato l’intensa giornata vissute ieri dall’Istituto Tecnico Economico del “Sacco” Sant’Arsenio.
I referenti della Banca d’Italia, nell’ambito del progetto “Conoscere il tuo futuro”, hanno incontrato gli studenti del I e II anno per due momenti dedicati alla cultura economica.
Durante l’incontro si è parlato di come gestire il denaro in modo responsabile, ma anche di risparmio e pianificazione, strumenti di pagamento e sicurezza, scelte economiche consapevoli.
I relatori hanno coinvolto gli studenti con esempi concreti, giochi interattivi e domande aperte, mostrando quanto sia fondamentale conoscere il valore del denaro e imparare a prendere buone decisioni fin da giovani.
La dirigente scolastica prof.ssa Antonietta Cembalo ha espresso i suoi ringraziamenti alla Banca d’Italia per l’opportunità formativa, in particolar modo al dott. Baldi e alla Dott.ssa Pellecchia, funzionari della filiale di Salerno, ma anche ai ragazzi per l’entusiasmo dimostrato.
