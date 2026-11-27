Mercoledì 2 dicembre, al Teatro dell’Opera di Roma, Salerno sale sul palcoscenico nazionale del turismo e conquista un posto nella terna finale degli Italian Tourism Awards 2026.
La città di Salerno è ufficialmente tra le tre destinazioni selezionate per contendersi uno dei riconoscimenti dedicati alle eccellenze del turismo italiano, nella categoria Destinazioni. Una notizia importante per il territorio salernitano, che porta il nome della città in una manifestazione di rilevanza nazionale, dedicata a chi investe nella qualità, nella promozione e nello sviluppo del settore turistico.
A contendersi il riconoscimento saranno il Comune di Salerno, il Distretto dei Laghi e i Borghi Etruschi. Tre realtà differenti per caratteristiche territoriali, patrimonio culturale e vocazione turistica, selezionate dalla giuria degli Italian Tourism Awards.
L’appuntamento decisivo è fissato per il 2 dicembre 2026 al Teatro dell’Opera di Roma, dove si svolgerà la settima edizione di The Night of Excellence. A condurre la serata sarà Gabriella Carlucci. Tra gli ospiti annunciati figurano Al Bano, Luca Barbareschi e Gabriele Cirilli. La manifestazione sarà accompagnata da una significativa attenzione mediatica e televisiva.
“Per la città si tratta di un’occasione di particolare importanza. La presenza nella terna finale testimonia il riconoscimento del valore di una destinazione che negli ultimi anni ha rafforzato la propria visibilità e la propria capacità di attrarre visitatori italiani e stranieri. Il risultato, al di cosa accadrà il 2, è già enorme perchè si riflette anche a livello internazionale”, afferma l’assessore al turismo, Alessandro Ferrara.
La sfida del turismo contemporaneo non riguarda soltanto la capacità di attrarre visitatori, ma anche quella di costruire un’offerta organizzata, competitiva e riconoscibile, capace di generare opportunità economiche e occupazionali e di valorizzare le risorse del territorio. La candidatura agli Italian Tourism Awards rappresenta dunque un’importante vetrina per Salerno e per tutti gli operatori che contribuiscono alla crescita del comparto
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