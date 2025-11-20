Istituto Sacco di Sant’Arsenio, studenti in cammino con UNISA, tra vision, mission e sogni possibili

Realizzare il proprio futuro significa ascoltarsi, scegliere con consapevolezza e avere il coraggio di inseguire i propri sogni. Nei giorni scorsi, importante iniziativa dell’Istituto Sacco di Sant’Arsenio. 
Le classi quarte ITE hanno vissuto un incontro speciale con la prof.ssa Gabriella Piscopo, ordinaria di Organizzazione aziendale all’Università degli Studi di Salerno, che ha acceso riflessioni profonde su vision, mission e sul valore delle scelte che ci guidano.
Tra sorrisi, domande e un’appassionante attività di role playing, i nostri studenti hanno messo in campo creatività e determinazione, simulando un colloquio per aggiudicarsi una campagna di marketing e facendo emergere talenti spesso nascosti.
La mattinata si è conclusa con la presentazione dell’Ateneo di Salerno a Fisciano e della sua offerta formativa, un invito a guardare al futuro con fiducia.
