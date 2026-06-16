Istituito il NOS della Polizia Municipale di Salerno, via libera della Giunta comunale

Nasce ufficialmente il Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno. La Giunta comunale ha approvato l’istituzione del nuovo reparto speciale destinato a rafforzare il controllo del territorio e il contrasto ai fenomeni di illegalità urbana. Il provvedimento, votato all’unanimità e dichiarato immediatamente esecutivo, rappresenta uno dei primi interventi concreti annunciati dall’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo De Luca.
La decisione nasce dalla necessità di affrontare con strumenti più incisivi problematiche come microcriminalità, accattonaggio molesto, spaccio di sostanze stupefacenti, abusivismo commerciale e situazioni di degrado urbano. Il Nucleo Operativo sarà composto da circa venti unità tra agenti e ufficiali e opererà con un modello ad alta visibilità, concentrando la propria attività soprattutto sul Lungomare Trieste e nelle aree limitrofe. Tra i compiti assegnati figurano il contrasto ai reati predatori, il controllo dei venditori abusivi, le verifiche nei pubblici esercizi e servizi in abiti civili.
Particolare attenzione sarà riservata anche al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Previsti inoltre controlli sui titoli di soggiorno e l’attivazione delle procedure previste dalla normativa vigente nei casi di irregolarità.
Per garantire una presenza costante sul territorio, il Comune ha previsto una copertura operativa continuativa, modificando il regolamento sulla pronta reperibilità e incrementando da sette a undici le unità dedicate al servizio. Il nuovo reparto sarà dotato di mezzi e attrezzature specifiche, tra cui un’auto civetta, un veicolo di servizio e dispositivi di protezione individuale, finanziati attraverso le risorse ordinarie di bilancio.
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