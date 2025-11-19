Ispani, tentata truffa ai danni di un anziano

di Luigi Martino – Nuovo episodio di tentata truffa ai danni di un anziano. E’ accaduto a Ispani. Un uomo ha ricevuto una telefonata in cui qualcuno, spacciandosi per un operatore, sosteneva che il figlio fosse rimasto coinvolto in una grave disgrazia e chiedeva denaro per risolvere la situazione.
Per fortuna il figlio era in casa: ha preso la linea e ha smascherato i truffatori, che prima di chiudere gli avrebbero anche rivolto delle minacce.
L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine. Le raccomandazioni restano le stesse: non fornire soldi o dati personali e chiamare subito il 112 in caso di telefonate sospette.

