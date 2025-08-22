Isolamento delle aree interne, la testimonianza del sindaco di Roscigno, Pino Palmieri

L’isolamento delle aree interne. Le comunità abbandonate al loro destino. Una viabilità in condizioni pietose che ne determina l’isolamento assoluto.
Tuttavia, a breve, finalmente, partiranno lavori di pulizia e taglio dell’erba nel tratto della Strada Provinciale 342 nel tratto Roscigno/Ponte Sammaro, negli Alburni. Riprenderanno inoltre i lavori sulla Strada Provinciale Roscigno–Bivio di Corleto, nella località Sant’Andrea. La notizia è stata annunciata dal sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, oggi nostro ospite
Ascolta
Palmieri su aree interne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.