Irregolarità e abusivismo diffusi nel settore turistico nel Salernitano, le considerazioni con Raffaele Esposito (Assoturismo-Confesercenti)

Con l’avvio della stagione estiva sono scattati severi controlli della Guardia di Finanza sulle locazioni turistiche in Costiera amalfitana e nel Cilento. Su oltre 60 ispezioni eseguite, più della metà ha evidenziato irregolarità. I militari delle Fiamme Gialle hanno scoperto redditi nascosti al Fisco per oltre 9,5 milioni di euro, Iva evasa per più di 600mila euro e una base imponibile Irap di quasi 12 milioni.
Dai controlli sono emersi operatori abusivi, totalmente sconosciuti al fisco. Inoltre, c’era chi non pagava né l’imposta sulle attività produttive, né i tributi locali. Ma sono stati scoperti pure lavoratori in nero o irregolari, omesso versamento del canone Rai e dei diritti Siae.
Per fare delle considerazioni sulle irregolarità e l’abusivismo nel settore abbiamo ospitato in diretta l’operatore Raffaele Esposito, presidente di Assoturismo e Confesercenti provinciale.
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Raffaele Esposito su abusivimo nel turismo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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