Irregolarità e abusivismo diffusi nel settore turistico nel Salernitano, le considerazioni con Raffaele Esposito (Assoturismo-Confesercenti)

12/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Con l’avvio della stagione estiva sono scattati severi controlli della Guardia di Finanza sulle locazioni turistiche in Costiera amalfitana e nel Cilento. Su oltre 60 ispezioni eseguite, più della metà  ha evidenziato irregolarità. I militari delle Fiamme Gialle hanno scoperto redditi nascosti al Fisco per oltre 9,5 milioni di euro, Iva evasa per più di 600mila euro e una base imponibile Irap di quasi 12 milioni.

Dai controlli sono emersi operatori abusivi, totalmente sconosciuti al fisco. Inoltre, c’era chi non pagava né l’imposta sulle attività produttive, né i tributi locali. Ma sono stati scoperti pure lavoratori in nero o irregolari, omesso versamento del canone Rai e dei diritti Siae.

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Per fare delle considerazioni sulle irregolarità e l’abusivismo nel settore abbiamo ospitato in diretta l’operatore Raffaele Esposito, presidente di Assoturismo e Confesercenti provinciale. 

Ascolta
Raffaele Esposito su abusivimo nel turismo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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