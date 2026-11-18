Aumenti in vista per i cittadini salernitani. Nell’ambito della redazione del bilancio di previsione 2027, la Giunta comunale di Salerno ha approvato tre distinti provvedimenti che ora passano al vaglio del consiglio comunale.
Previsto l’aumento dell’addizionale Irpef dall’1,1 all’1,2%. Resta confermata, tuttavia, la soglia di esenzione totale per i contribuenti con un reddito imponibile annuo fino a 10.000 euro.
Per far fronte alle esigenze di risanamento dei conti e garantire l’equilibrio finanziario del comune capoluogo, la Giunta ha disposto l’adeguamento Istat pari al 4,11% per tariffe, diritti e contributi legati ai servizi di Stato civile. A pagare il conto più salato saranno le coppie che sceglieranno di celebrare matrimoni o unioni civili presso le sedi comunali. Nuove regole per l’imposta di soggiorno. Ne abbiamo parlato con Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera.
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Andrea Pellegrino su aumento tasse Salerno
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