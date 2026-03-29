I riti cilentani della Domenica delle Palme nel racconto di Lucia Giannattasio

Uova, grano, zuppe sono i grandi protagonisti del periodo Pasquale che è ricco di riti e costumi.
Un racconto delle tradizioni più classiche, a tavola e non, con Lucia Giannattasio, la chef contadina.
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le tradizioni della domenica delle Palme
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