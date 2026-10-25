I prodotti del territorio protagonisti della “festa dei morti”. Zucca e castagne, i comfort food.

25/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Si avvicina il giorno dedicato alla commemorazione dei morti. Sono tante le tradizioni legate a questo giorno che in passato, suprattutto nelle zone rurali, non era considerato un momento di tristezza ma il giorno in cui ricordare con gioia e amore, le persone decedute. 
In molti casi, si pensava che i defunti tornassero tra i vivi ed è per questo che sono tante anche le ricette simbolo di questo giorno. 

Ne abbiamo parlato con la chef contadina, Lucia Giannattasio  

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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