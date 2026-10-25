I prodotti del territorio protagonisti della “festa dei morti”. Zucca e castagne, i comfort food.

Si avvicina il giorno dedicato alla commemorazione dei morti. Sono tante le tradizioni legate a questo giorno che in passato, suprattutto nelle zone rurali, non era considerato un momento di tristezza ma il giorno in cui ricordare con gioia e amore, le persone decedute.
In molti casi, si pensava che i defunti tornassero tra i vivi ed è per questo che sono tante anche le ricette simbolo di questo giorno.
Ne abbiamo parlato con la chef contadina, Lucia Giannattasio
Ascolta
eccellenze
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.