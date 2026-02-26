Iper ammortamento 2026 con BCC Magna Grecia. In studio il vice direttore, Giuseppe Nese e la specialista Leasing, Elvira Ruocco

Iper Ammortamento è l’argomento affrontato nel corso dell’incontro di oggi con BCC Magna Grecia.
In studio, il dott. Giuseppe Nese (Vice Direttore Generale) e la dott.ssa Elvira Ruocco ( Specialista Leasing & Factoring).
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto il nuovo meccanismo di maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi materiali e immateriali strumentali 4.0 e Beni nuovi Green in autoconsumo, sostituendo i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.
La maggiorazione si applica al costo di acquisizione dei beni strumentali ed è articolata su fasce di investimento con aliquote decrescenti: fino a 2,5 mln 180%, > 2,5 mln fino a 10 mln 10% , > 10 mln e fino a 20 mln 50%.
Attraverso un meccanismo di maggiorazione del costo di acquisizione, che agisce direttamente sulla base imponibile IRES o IRPEF, l’iper – ammortamento aumenta figurativamente il costo del bene, generando maggiori quote di ammortamento deducibili per tutta la durata del processo di ammortamento fiscale. Di questo abbiamo parlato con i nostri ospiti
Dunque, con il leasing finanziario i canoni (e la maggiorazione) sono deducibili in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento.
Vantaggio: recupero più rapido del beneficio fiscale, con riduzione accelerata dell’imponibile.
Di questo abbiamo parlato con i nostri ospiti
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.