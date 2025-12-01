“Io ti vedo”, codificare i segnali e accendere la consapevolezza del disagio giovanile. Il parere di un esperto

Salerno si prepara ad accogliere la prima edizione del progetto “Io Ti Vedo!”, un’iniziativa sociale che accende i riflettori sui disturbi adolescenziali, promuovendo il teatro come strumento di espressione, cura e inclusione.
Il progetto è promosso dal “Consorzio La Rada”, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno e della “Fondazione della Comunità Salernitana”.
Appuntamento domani dalle 10 alle 12, a Palazzo di Città di Salerno, con un incontro dal titolo” CODIFICARE I SEGNALI,ACCENDERE LA CONSAPEVOLEZZA DEL DISAGIO GIOVANILE”.
Un momento di confronto e di considerazioni sul disagio giovanile, le sue cause e le probabili soluzioni da adottare .
Ne abbiamo parlato in diretta con Paolo Landi , psicologo,psicoterapeuta cognitivo comportamentale supervisore area psico-pedagogica “Consorzio La Rada”.
appuntamento con io ti vedo
