“Io ti vedo”, codificare i segnali e accendere la consapevolezza del disagio giovanile. Il parere di un esperto

01/12/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Salerno si prepara ad accogliere la prima edizione del progetto “Io Ti Vedo!”, un’iniziativa sociale che accende i riflettori sui disturbi adolescenziali, promuovendo il teatro come strumento di espressione, cura e inclusione.

Il progetto è promosso dal “Consorzio La Rada”, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno e della “Fondazione della Comunità Salernitana”.
Appuntamento domani dalle 10 alle 12, a Palazzo di Città di Salerno, con un incontro dal titolo” CODIFICARE I SEGNALI,ACCENDERE LA CONSAPEVOLEZZA DEL DISAGIO GIOVANILE”.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Un momento di confronto e di considerazioni sul disagio giovanile, le sue cause e le probabili soluzioni da adottare .

Ne abbiamo parlato in diretta con Paolo Landi , psicologo,psicoterapeuta cognitivo comportamentale supervisore area psico-pedagogica “Consorzio La Rada”. 

Ascolta
appuntamento con io ti vedo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento