Investito in strada a Montesano sulla Marcellana, muore barbiere del posto

07/12/2025 Cronaca Nessun commento
Dolore e sgomento a Montesano sulla Marcellana dove un uomo di 75 anni del posto, Gerry Garruto, ha perso la vita dopo essere stato investito alla frazione Scalo, sulla Statale 19.

L’uomo era un noto barbiere.

Ad investirlo un giovane, alla guida di un suv, che si è fermato a prestare soccorso pochi metri dopo. Indagano i carabinieri.

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

