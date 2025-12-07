Investito in strada a Montesano sul Marcellana, muore barbiere del posto

Dolore e sgomento a Montesano sulla Marcellana dove un uomo di 75 anni del posto, G.G., ha perso la vita dopo essere stato investito alla frazione Scalo, sulla Statale 19.
L’uomo era un noto barbiere del posto.
Ad investirlo un giovane posto, alla guida di un suv, che si è fermato a prestare soccorso pochi metri dopo. Indagano i carabinieri.
