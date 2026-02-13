Investito da un’auto a Silla di Sassano, muore 80enne

Non ce l’ha fatta l’80enne Angelo Libretti, investito sabato sera da un’auto a Silla di Sassano. Era stato ricoverato in gravissime condizioni gravissime.

L’uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto da una Fiat Panda guidata da un uomo di Sala Consilina che si dubito fermato a prestare soccorso. Trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata, questa mattina il suo cuore ha smesso di battere.

