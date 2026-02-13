Investito da un’auto a Silla di Sassano, muore 80enne

Non ce l’ha fatta l’80enne Angelo Libretti, investito sabato sera da un’auto a Silla di Sassano. Era stato ricoverato in gravissime condizioni gravissime.
L’uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto da una Fiat Panda guidata da un uomo di Sala Consilina che si dubito fermato a prestare soccorso. Trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata, questa mattina il suo cuore ha smesso di battere.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.