Un uomo di 62 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere stato investito da un’auto in via dei Greci, all’altezza del centro commerciale, a Salerno, intorno alle 17.30.
Alla guida della vettura un uomo di 87 anni.
A seguito dell’impatto, il 62enne è stato sbalzato per diversi metri. In quel momento si trovava in compagnia del fratello, che è riuscito a scansarsi, evitando di essere investito. Il conducente della vettura si è fermato per prestare soccorso.
Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Salerno per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.
La vittima, che abitava nella zona del centro commerciale, è deceduta.
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