Investito con la bici da un autobus, grave 25enne a Battipaglia

Grave incidente questa mattina in via Roma a Battipaglia.
Un 25enne di nazionalità straniera è stato investito da un autobus mentre era in sella alla sua bicicletta.
Sul posto un’ambulanza del VOPI che ha trasportato il ferito, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell’ospedale di Battipaglia.
Sono in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine
