Investita in strada da due auto, insegnante ad Angri muore dopo il ricovero al Cardarelli di Napoli

Investita prima da un’auto lungo via nazionale ad Angri, una donna di 45 anni, Emiliana Natale, insegnante di professione, è stata subito dopo travolta da una seconda auto che l’avrebbe trascinata per diversi metri. L’incidente è accaduto martedì sera.
Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasferita al “Cardarelli” di Napoli dove il suo cuore ieri ha smesso di battere. Un doppio impatto che ha provocato ferite gravissime alla donna. Sul caso indagano per omicidio stradale gli agenti della Polizia Locale di Angri. La donna lascia il marito e due figli.
Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Angri, Ferraioli: “Emiliana era una di noi: una donna, una madre, una moglie. Una vita spezzata in un attimo. In un modo che non dovrebbe mai accadere”.
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