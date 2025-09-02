Intossicazione alimentare per 5 persone a Oliveto Citra, in ospedale dopo il pranzo al ristorante

Pranzo indigesto per cinque persone a Oliveto Citra che hanno dovuto far ricorso alle cure del locale ospedale dopo aver consumato delle pietanze in un ristorante del posto. Erano arrivate in zona da Battipaglia, Colliano, Calabritto. Due degli intossicati erano del posto.
Dopo aver mangiato un antipasto nello stesso ristorante hanno manifestato sintomi chiari di intossicazione alimentare con vomito, febbre alta e forti dolori addominali. I casi si sono verificati in momenti diversi, ma tutti avevano pranzato nello stesso locale. Sono stati medicati al Pronto soccorso dell’ospedale di Oliveto Citra. L’Asl su segnalazione dello stesso ospedale ha avviato accertamenti sugli alimenti serviti dal ristorante.
