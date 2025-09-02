Intossicazione alimentare per 5 persone a Oliveto Citra, in ospedale dopo il pranzo al ristorante

02/09/2025 Cronaca Nessun commento

Pranzo indigesto per cinque persone a Oliveto Citra che hanno dovuto far ricorso alle cure del locale ospedale dopo aver consumato delle pietanze in un ristorante del posto. Erano arrivate in zona da Battipaglia, Colliano, Calabritto. Due degli intossicati erano del posto.

Dopo aver mangiato un antipasto nello stesso ristorante hanno manifestato sintomi chiari di intossicazione alimentare con vomito, febbre alta e forti dolori addominali. I casi si sono verificati in momenti diversi, ma tutti avevano pranzato nello stesso locale. Sono stati medicati al Pronto soccorso dell’ospedale di Oliveto Citra. L’Asl su segnalazione dello stesso ospedale ha avviato accertamenti sugli alimenti serviti dal ristorante.

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

