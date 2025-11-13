Intesa tra i comuni di Teggiano e Sacco per l’ammodernamento della Sella del Corticato

Intesa tra i comuni di Teggiano e di Sacco per migliorare la condizione della Sella del Corticato, la strada che collega i due comuni, mettendo in collegamento Vallo di Diano e Cilento.
Il comune di Teggiano ha approvato in giunta la delibera che autorizza la sottoscrizione del protocollo d’intesa per l’avvio dei lavori di ripristino e ammodernamento dell’importante collegamento viario. L’intervento, del valore complessivo di oltre 7 milioni di euro, prevede la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica che costituirà la base per la richiesta di finanziamento alla Regione Campania.
Il comune di Teggiano assumerà il ruolo di ente capofila, curando il coordinamento tecnico e amministrativo dell’intervento, mentre il comune di Sacco garantirà supporto operativo e la condivisione dei dati necessari alla progettazione. Il protocollo sarà infine trasmesso anche ai Comuni di Piaggine, Valle dell’Angelo e Laurino, invitati ad aderire per rafforzare la collaborazione istituzionale e promuovere uno sviluppo condiviso dell’intera area.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.