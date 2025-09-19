Internato nel campo di concentramento, la storia del salernitano Felice Magliano in un libro

Una storia a lungo taciuta, quasi dimenticata, quella degli Imi, internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale.
Una storia che sta uscendo dall’oblio, grazie anche alla prima Giornata degli internati militari italiani che sarà celebrata sabato 20 settembre.
Fondamentali sono anche alcune testimonianze, come quella raccolta dalla giornalista Lorella Beretta nel libro ‘La luna al suo comando’: la testimonianza di Felice Magliano, originario di San Giovanni a Piro, uno dei seicentomila soldati italiani che non accettarono di arruolarsi nei reparti della Wehrmacht e poi della Repubblica Sociale Italiana dopo l’Armistizio firmato dal generale Pietro Badoglio.
Magliano, più volte ospite di Radio Alfa, è venuto a mancare il 19 luglio 2022, a 108 anni.
Con lucidità e con orgoglio, Magliano, militare catturato nel Montenegro, racconta l’esperienza drammatica vissuta nei campi di concentramento.
Nel capitolo intitolato ‘No!’, parola manifesto degli internati italiani, Magliano ricorda che i tedeschi “dicevano che dovevamo continuare la guerra con loro. Ma io la mia Patria non la tradivo, e dissi di no!”. E ancora: “Ci prendevano in giro. I tedeschi ci dicevano badogliani, ‘badoglios’, a sfottò, ma per me era un onore, io non ero per Mussolini, ero per l’Italia”. “Se andavo con loro, dovevo sparare a un italiano come me, magari al mio stesso fratello”. Nel libro, grazie anche alle lettere della moglie Gaetana Mangia, non mancano pagine delicate sul loro amore inscalfibile e i versi che Felice dedicava alla sua ‘Tanella’, come quello che dà il titolo al libro: “Ha la bellezza del sole / la luna al suo comando la fa stare”.
Tra gli internati, ricorda Beretta, “troviamo nomi di persone che sarebbero diventate molto conosciute, intellettuali e scrittori” come Tonino Guerra, Giovanni Guareschi e Mario Rigoni Stern.
Il libro di Beretta è impreziosito da una prefazione in cui Liliana Segre ricorda suo marito Alfredo Belli, anch’egli internato, che “della sua esperienza parlò pochissimo”. Anche perché capì, sottolinea la senatrice a vita, che la resistenza degli internati “era destinata a restare nell’ombra: la destra estrema li avrebbe considerati traditori, la sinistra figure equivoche, indegne del riconoscimento tributato ai partigiani”.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.