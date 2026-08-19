Intelligenza Artificiale, le imprese campane accelerano sugli investimenti ma non trovano le professionalità. Il punto con Franco Risi

Le imprese italiane accelerano sugli investimenti in intelligenza artificiale ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. È l’allarme lanciato da Confartigianato con una rilevazione dalla quale emerge che nel 2025, su 621mila richieste di lavoratori con competenze digitali avanzate, ben 316mila, oltre la metà, sono risultate di difficile reperimento.
La classifica regionale vede la Lombardia nettamente in testa per numero di lavoratori con competenze digitali avanzate che le imprese faticano a trovare: sono circa 61mila professionalità introvabili sulle oltre 121mila richieste. Al secondo posto si colloca la Campania, con oltre 31mila figure difficili da reperire su circa 67mila richieste, pari al 46,5%. Nella graduatoria provinciale alla primissime posizioni c’è Salerno, al sesto posto per numero di lavoratori difficili da reperire, pari a circa 7mila professionalità introvabili.
Secondo l’elaborazione dell’Ufficio Studi di Confartigianato, circa il 72% delle imprese ha effettuato investimenti in almeno uno degli ambiti della transizione digitale, dall’adozione di tecnologie digitali alla loro integrazione nell’organizzazione, fino allo sviluppo di nuovi modelli di business basati sul digitale. La propensione a investire sale al 73,4% nei servizi e si attesta al 70,8% nella manifattura, utilities e costruzioni. Tuttavia la mancanza di personale qualificato viene indicato dal 58,6% delle imprese come principale ostacolo ad utilizzare l’IA. Seguono la carenza di chiarezza legislativa, l’indisponibilità o la scarsa qualità dei dati necessari, le preoccupazioni per privacy e protezione dei dati, i costi elevati e le considerazioni etiche.
Abbiamo commentato i dati con Franco Risi, presidente regionale di Confartigianato Campania.
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Franco Risi su investimenti in IA
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