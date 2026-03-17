Instabilità mondiale e crisi energetica. A rischio migliaia di imprese in Campania. Il punto con Luigi Carfora, Confimi Industria Campania

Instabilità mondiale, crisi energetica e rischio per le imprese della Campania.
L’attuale situazione d’instabilità dei mercati energetici globali pesa su migliaia di imprese campane che già oggi sono in perdita operativa a causa del conflitto in Medio Oriente che ha aperto una nuova fase di instabilità internazionale. Per Confimi Industria Campania (Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata) se i prezzi energetici restano su questi livelli, sono a rischio chiusura 40-60mila imprese, con 120-150mila posti a rischio. Ne abbiamo parlato in diretta con Luigi Carfora, presidente Confimi Industria Campania
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Carfora su imprese
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