Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Anna Boffa, la docente di 36 anni di Palomonte, residente a Postiglione, deceduta venerdì scorso all’ospedale Ruggi di Salerno, dove era ricoverata da sette giorni.
L’autopsia sarà effettuata da un medico legale esterno, non appartenente al personale del Ruggi. Il direttore generale del Ruggi, Cantone, ha avviato una verifica interna per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.
I familiari hanno presentato una denuncia.
Il legale che li assiste ha chiesto che, agli accertamenti, partecipi anche uno specialista in ginecologia proveniente da fuori regione. Gli inquirenti stanno ricostruendo l’intero percorso sanitario della 36enne, a partire dalla diagnosi di gravidanza extrauterina. La donna, che era in attesa del suo primo figlio, era stata inizialmente visitata all’ospedale San Carlo di Potenza, poi ricoverata per cinque giorni a Lagonegro, dove era stata sottoposta ad una terapia farmacologica antiabortiva a base di metotrexate. Dopo l’inizio del trattamento, le sue condizioni si erano aggravate, rendendo necessario il trasferimento al Ruggi di Salerno, dove era arrivata in condizioni critiche. Il decesso è avvenuto dopo sette giorni di ricovero. La Procura ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche delle strutture sanitarie coinvolte tra Basilicata e Campania.
L’autopsia dovrà contribuire a chiarire le cause del decesso e l’eventuale relazione con il trattamento farmacologico ricevuto.
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