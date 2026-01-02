Insegnamento di sostegno, il Tar di Salerno accoglie il ricorso di una famiglia

Il diritto allo studio non può essere compresso da vincoli di bilancio o carenze di organico. Lo ha stabilito il Tar di Salerno, accogliendo il ricorso di una famiglia contro una scuola salernitana che aveva assegnato al figlio, affetto da disabilità grave, un numero di ore di sostegno insufficiente. Secondo i giudici amministrativi, l’istituto aveva concesso solo 18 ore settimanali a fronte delle 30 necessarie, lasciando lo studente privo di supporto per quasi metà del tempo scolastico, in netto contrasto con le valutazioni dello stesso corpo docente che segnalava difficoltà di attenzione senza la figura di riferimento.
Nella sentenza, che riguarda l’anno scolastico in corso, il collegio ha chiarito che l’assistenza deve essere parametrata alle “concrete esigenze e ai bisogni formativi”, senza subire condizionamenti economici. L’Amministrazione scolastica è ora obbligata a rideterminare le ore per garantire la piena integrazione del minore. Il Tar non ha invece concesso il risarcimento economico richiesto dai genitori, ritenendo che la rapida correzione del provvedimento abbia evitato danni permanenti al percorso educativo del ragazzo.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.